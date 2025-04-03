Турэксперт Ансталь рассказала, увеличится ли турпоток в Абхазию после открытия аэропорта

По словам турэксперта Наталии Ансталь, открытие аэропорта в Абхазии приведет к росту количества путешественников. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она добавила, что развертывание авиасообщения сделает поездки в республику более удобными и усилит уже существующий интерес к Абхазии среди отечественных туристов.

По мнению турэксперта, в любом случае все это скажется на турпотоке, поскольку Абхазию посещает большой пласт путешественников. Это происходит как в рамках самостоятельного тура непосредственно в самой Абхазии, так и в рамках отдыха в Сочи.

Ранее сообщалось, что с 1 мая запустят полноценное авиасообщение между Россией и Абхазией.