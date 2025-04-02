С 1 мая запустят полноценное авиасообщение между Россией и Абхазией

Начиная с 1 мая 2025 года между Россией и Абхазией будет запущено полноценное авиационное сообщение. Об этом сообщил Сергей Кириенко, первый заместитель главы администрации президента. Его слова привел телеграм-канал агентства Sputnik Абхазия.

Кириенко заявил, что начиная с 1 мая в аэропорт Сухума из России будут совершаться регулярные авиарейсы. Таким образом, сообщение с республикой станет полноценным. Также с той же даты начинает свое движение электричка Сириус — Имеритинская долина — Сухум, поэтому поездку в Абхазию можно будет совершать и наземным транспортом.

Кириенко напомнил, что полноценное сообщение с Республикой Абхазия возобновлено по решению и поручению президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил вступившего в должность президента Абхазии Гунбу. В своей поздравительной телеграмме российский лидер подчеркнул историческую связь между российским и абхазским народами, назвав их братскими.