Турэксперт Арутюнов пояснил, действительно ли Турция находится на грани туристической катастрофы

Согласно сообщениям в Сети, Турция как туристическое направление переживает крайне непростые времена. Путешественники отдают предпочтение курортам в иных странах на фоне стремительного роста цен, а жители Индии и вовсе объявили ей бойкот по политическим мотивам. По словам турэксперта Дмитрия Арутюнова, масштабы «катастрофы» сильно преувеличены и это заметно по той же истории с туристами из Индии. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

Он пояснил, что, собственно, Индия никогда не была определяющим туристическим донором туризма для Турции. Взлет цен в стране можно трактовать двояко: ежегодный рост цен за счет инфляции и падение курса доллара в России.

По мнению эксперта, говорить о том, что турецкие курорты стремительно пустеют, было бы сильным преувеличением. Нет трагедии и в отзыве лицензий у нескольких сотен отелей – в стране получивших лицензию больше 22 тыс. отелей. Более того, выбор российских туристов базируется на том, что это единственная доступная страна с морским отдыхом, прямым перелетом и находящаяся вблизи европейской части страны.

Он подчеркнул, что Турцию отличает очень бережный мониторинг загрузки своих отелей. Однако тем, кто ищет достойную замену турецким курортам, можно задуматься над следующими направлениями, помимо уже упомянутого Ближнего Востока: Мальдивские острова, Вьетнам и китайские курорты, Африка, Бали, Шри-Ланка.

Ранее были названы страны с самым высоким риском для российских туристов.