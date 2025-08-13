Турэксперт Горин раскрыл последствия отмены «шведского стола» в отелях Турции

Растущая проблема пищевых отходов в Турции, достигающая 23 млн тонн в год, вынуждает власти искать решения. Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике при президенте готовит доклад для Реджепа Эрдогана, предлагающий пересмотреть формат питания в отелях, в частности, систему «шведский стол». Тем не менее Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), опровергает слухи о полной отмене «все включено». Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он подчеркивает, что дискуссии ведутся уже 20 лет, и в 2023 году это седьмое подобное обсуждение. Речь идет не об отмене, а о развитии альтернативы – формата «а-ля карт» – в рамках существующей системы.

По мнению Горина, «все включено» – это комплексная система отдыха, выгодная и отелям (фиксированный бюджет гостя), и туристам (особенно семейным с детьми). Российские туристы, по его данным, уже активно и часто предпочитают рестораны «а-ля карт» в отелях с системой «все включено», ценя персонализированное обслуживание и выбор блюд от шеф-повара. Поэтому развитие этого формата вряд ли снизит интерес россиян к Турции. Эксперт видит корень проблемы не в самом «шведском столе», а в нерациональном операционном управлении запасами отельных компаний.

Ранее также вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян пояснил, что почему система не отменена.