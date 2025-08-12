«Все включено» в Турции останется: эксперт объяснил, почему систему не отменят

Система «все включено» в турецких отелях останется, несмотря на периодические слухи о ее отмене. Как пояснил эксперт, технически отказаться от этого формата невозможно — отели просто переименуют услугу. Об этом передает информационный портал REGIONS.

Слухи об отмене системы «все включено» в Турции появляются регулярно, но реальных изменений ждать не стоит. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна, даже если власти попытаются запретить этот формат, отели найдут способ его сохранить.

Специалист отметил, что «шведский стол» — основа турецкого туризма и отказ от него ударит по доходам отельеров. В случае официального запрета заведения просто изменят название услуги, оставив суть прежней.

Турция остается одним из главных направлений для российских туристов, и система «все включено» — ключевой фактор при выборе отеля. Попытки ограничить ее уже предпринимались, но рынок быстро адаптировался.

