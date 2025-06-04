Российских туристов предупредили о вирусе Коксаки, вспышка которого произошла в Турции

Российским туристам следует воздержаться от поездок в Турцию из-за вспыхнувшего там вируса Коксаки. Об этом со ссылкой на эпидемиолога, академика РАН Геннадия Онищенко сообщил ТАСС.

Вирус Коксаки представляет собой группу вирусов, относящихся к семейству энтеровирусов, которые являются частыми возбудителями различных заболеваний у человека.

Эти вирусы получили название по месту их открытия — городу Коксаки в США, где впервые был выявлен один из штаммов в 1948 году.

По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), в России случаев завоза вируса Коксаки не зарегистрировано.

Врачи предупреждают, что вирус распространяется через контакт с зараженной пищей, водой, а также через грязные руки, поверхности и предметы обихода.

В зависимости от штамма и тяжести заболевания, во время заражения могут возникать жар, сыпь (часто на ладонях и стопах), боль в горле, мышечные боли, усталость, а также расстройства желудка. В некоторых случаях возможны осложнения, такие как менингит или миокардит.

Ранее сообщалось, что российские туристы, отдыхающие на Мальдивах, начали паниковать из-за риска заражения вирусом чикунгунья.