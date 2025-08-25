Турэксперт Самохвалов назвал бюджетные туры на Новый год

Пока многие только планируют осенний отпуск, самые предусмотрительные путешественники уже начинают готовиться к Новому году. Согласно мнению экспертов туриндустрии, август и сентябрь — идеальное время для раннего бронирования зимних туров, позволяющее сэкономить до 30% стоимости путевки. Как пояснил в интервью радио Sputnik Сергей Самохвалов — член правления Альянса туристических агентств наибольшим спросом традиционно пользуются теплые островные направления: Сейшелы, Маврикий, Мальдивы, а также Бали, ОАЭ, Таиланд, Турция и Египет.

Он добавил, что при этом премиальные отели раскупаются в первую очередь — уже к концу сентября доступными остаются в основном варианты среднего и бюджетного класса. То же касается и авиаперелетов: удобные стыковочные рейсы по выгодным тарифам исчезают уже в середине августа.

По мнению эксперта, ключевое последствие промедления — значительное повышение цен и ограниченный выбор. С октября туроператоры и отели перестают предлагать скидки, уверенные в стопроцентной загрузке на праздничный период. Те, кто откладывает планирование на последний момент, сталкиваются с завышенными ценами и вынуждены довольствоваться остаточным предложением.

Он отметил, что раннее бронирование становится не просто способом сэкономить, а необходимостью для тех, кто хочет встретить Новый год в желаемом месте и с комфортом. Оптимальное окно для выгодного планирования зимнего путешествия закрывается уже к концу сентября — после этого шансы на доступный и качественный отдых резко снижаются.

