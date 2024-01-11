РИА Новости: администрация Эрдогана не исключила скорые переговоры с Путиным

10 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что необходимость в общении Путина и Эрдогана присутствует всегда, но дата их встречи еще неизвестна. Представитель Кремля подчеркнул, что при особой необходимости лидеры двух стран могут провести телефонные разговоры быстро.

«Что касается переговоров, то мы уже говорили вам, что личная встреча лидеров согласовывается. Что касается телефонных переговоров в ближайшее время, они вероятны, но конкретные даты мы не анонсируем», – рассказал источник.

Последний раз Путин и Эрдоган провели личную встречу 4 сентября 2023 года в Сочи. Тогда стороны обсуждали возможность возобновления зерновой сделки, а также украинский кризис и создание газового хаба в Турции.

Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что Путин намерен положить конец западному альянсу. По мнению автора статьи, который также прокомментировал ситуацию на Украине, российский лидер и армия России в этом конфликте выглядит значительно сильнее.