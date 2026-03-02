Туристический альянс Крыма: турпоток отстает из-за морозов, но ситуация не критична

Холодная и затянувшаяся зима внесла коррективы в планы туристов: раннее бронирование в Крыму пока отстает от прошлогодних показателей. Исполнительный директор ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная в эфире «Крым 24» объяснила это просто — люди не спешат планировать отпуск, когда за окном мороз и снег, и предпочитают отложить решение до более теплых дней.

Тем не менее эксперты отрасли смотрят в будущее без паники. Возная подчеркивает, что ситуация далека от критической, и как только погода сменится на весеннюю, туристы активизируются. Многолетний опыт показывает: крымский турпоток напрямую завязан на солнце и тепле, а значит, отставание в бронированиях — явление временное.

По ее словам, если природа не подведет и весна вступит в свои права по расписанию, Крым вполне способен догнать и перегнать прошлогодние цифры. Главное, чтобы синоптики и туристы наконец договорились о хорошей погоде.

Ранее политолог Выдрин заявил, что Крым получит 10–15% роста турпотока из-за кризиса в Израиле и Иране.