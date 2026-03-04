Туроператоры потратили 2,6 млрд рублей на туристов за неделю из-за обострения на Ближнем Востоке
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке обернулась колоссальными расходами для российского туристического бизнеса. С 28 февраля по 5 марта туроператоры потратили на помощь своим клиентам более 2,6 млрд рублей, пишет «Турпром».
Средства пошли на оплату проживания в отелях, питание и трансферы для туристов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС). Ежедневно отрасль теряла около 500 млн рублей.
Проблемы затронули не только страны Персидского залива, где ситуация наиболее острая. Транзитные пассажиры, следовавшие через этот регион в Южную и Юго-Восточную Азию, также столкнулись с перебоями в логистике. Волна сбоев прокатилась по цепочкам перевозок, затронув и другие направления.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась в Министерство экономического развития РФ с просьбой о поддержке. Бизнес нуждается в системных мерах, которые помогут справиться с последствиями кризиса.
На этом фоне Министерство иностранных дел (МИД) РФ объявило, что туристы имеют право вернуть деньги за путевки в связи с военными действиями на Ближнем Востоке.
Ранее сообщалось, что над пляжем в Бахрейне, где находятся застрявшие россияне, сбили два дрона.