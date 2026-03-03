Два дрона сбили над пляжем в Бахрейне, где находятся застрявшие россияне

В Бахрейне, где из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке застряли около 300 российских туристов, над пляжем Марасси сбили два беспилотника. По информации телеграм-канала SHOT, обломки упали рядом с мостом короля Фахда, соединяющим Бахрейн с Саудовской Аравией над Персидским заливом.

Это уже не первая атака за сутки. Утром беспилотник атаковал сам мост короля Фахда. Кроме того, ударам подвергся дата-центр американской компании Amazon — повреждена инфраструктура, нарушено электроснабжение.

Всего, по данным стран Персидского залива, с начала эскалации было перехвачено 518 баллистических ракет и 1129 беспилотников, запущенных Ираном. Из них над территорией Бахрейна сбили 70 ракет и 76 дронов.

Российские туристы, застрявшие в стране из-за закрытого воздушного пространства, оказались в эпицентре напряженной обстановки.

Ранее сообщалось, что вернувшиеся из ОАЭ российские туристы пожаловались на отсутствие помощи.