Туроператоры увеличили свою долю на российском туристическом рынке

Российский туристический рынок демонстрирует заметный сдвиг в пользу организованного отдыха. Согласно данным отраслевой ассоциации, в текущем году на туроператорские пакеты пришлось уже 64-68% всех продаж, тогда как годом ранее этот показатель не превышал 42%. Раскрывая причины такой трансформации, президент Ассоциации внутреннего туризма Владимир Шаров пояснил, что отели начали активнее сотрудничать с крупными игроками. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, ключевым фактором стало возвращение практики выделения специальных туроператорских квот на праздничные даты, что позволяет компаниям заблаговременно бронировать целые блоки авиабилетов и железнодорожных мест.

Турэксперт добавил, что наиболее востребованным форматом у россиян стало комбинированное путешествие, объединяющее встречу Нового года в городе с последующим недельным отдыхом в природном экопарке. Однако популярность стандарта «4 звезды» формирует и соответствующую стоимость — от 12 тыс. до 16 тыс. рублей в сутки с человека, что делает такой отдых малодоступным для широкой аудитории.

По его мнению, итогом происходящих изменений становится растущая сегментация рынка. В то время как туроператоры укрепляют свои позиции благодаря системной работе с квотами, массовый потребитель вынужден рассматривать более бюджетные варианты размещения уровня «3 звезды», особенно в крупных городах.

