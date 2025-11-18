«Приготовьте чемоданы»: Минтранс заявил о готовности открыть аэропорты, закрытые с 2022 года

Российские аэропорты, закрытые для гражданских рейсов с 2022 года, могут вскоре возобновить работу. Министерство транспорта заявило о полной готовности к их открытию, как только будет получено разрешение от силовых ведомств. Об этом сообщил ТАСС.

Спустя три года после введения ограничений южные и центральные аэропорты страны могут снова принять пассажирские самолеты. Глава Минтранса Андрей Никитин подтвердил, что ведомство проработало этот вопрос и ждет решения от служб, отвечающих за безопасность воздушного пространства.

В перечне все еще закрытых — ключевые воздушные гавани юга России, включая Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Симферополь. При этом некоторые аэропорты, такие как Элиста, уже успешно возобновили работу после вынужденного простоя. Специалисты отмечают, что восстановление полноценного авиасообщения в этих регионах станет важным шагом для развития туризма и деловых связей. Техническая инфраструктура большинства аэропортов поддерживается в рабочем состоянии, что позволит запустить рейсы в сжатые сроки после принятия политического решения.

