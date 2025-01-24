Тысячи жителей Ростовской области лишились работы на фабриках

Две швейные фабрики компании «Глория Джинс», базирующихся в Ростовской области, уволили свыше двух тысяч сотрудников. Это произошло после того, как предприятия провели оптимизацию.

О ситуации с кадрами на двух фабриках сообщил министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев. В канале Telegram он уточнил, что все сотрудники получили предварительные уведомления об увольнении.

Всем, кто остался без работы, помогут найти новые места для трудоустройства. По словам министра, прорабатываются варианты и рассматриваются разные организации. Сотрудники «вещевого гиганта» смогут получить рабочие места в других швейных предприятиях области. Савельев подчеркнул, что всем им обеспечат переобучение.

«Ведем переговоры с потенциальными инвесторами о приобретении фабрик в Шахтах и Новошахтинске», — написал чиновник.

Ранее российский эксперт перечислил наиболее популярные причины для увольнения.