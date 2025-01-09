HR-эксперт Корнеев перечислил наиболее популярные причины для увольнения

По словам HR-эксперта Дмитрия Корнеева, неудовлетворенность зарплатой, отсутствие возможностей для карьерного роста, а также неумение адаптироваться к переменам в компании являются наиболее популярными причинами для увольнения сотрудников. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что неудовлетворенность финансовыми условиями нередко является триггером для увольнения. Однако на увольнение могут оказать влияние структурные и организационные изменения в организации.

По мнению эксперта, работник в силу ряда личностных особенностей плохо адаптируется к изменениям и в итоге предпочитает уволиться, чтобы не тратить нервы и время на адаптацию.

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