У 4 млн россиян вырастут зарплаты с 1 января 2025 года

Доходы россиян после Нового года немного увеличатся. Дело в том, что с 1 января 2025 ода минимальный размер оплаты труда повысят на 16,5%. Он будет составлять 22 440 рублей. Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам МРОТ будет расти и дальше и к 2030 году составит 30-35 тысяч рублей.

Это положительно отразится на доходах наших соотечественников. По предварительным оценкам, после повышения МРОТ, вырастут зарплаты у 4 млн российских граждан.

Прогнозируется не только увеличение минимальной оплаты труда, но и рост доходов федерального бюджета.

Напомним, что в июне 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что индексация МРОТ будет привязана к медианной зарплате и с 2025 года будет превышать 22 тысячи рублей.

Ранее сообщалось о том, что в 2025 году пенсии россиян повысят на 6,7%.