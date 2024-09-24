В 2025 году пенсии россиян повысят на 6,7%

Пенсии российских пенсионеров в 2025 году повысят пенсии на 6,7%. Прибавка коснется как работающих, так и не работающих пенсионеров. Об этом в интервью РИА Новости сообщила эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих.

Социальные пенсии вырастут на 9,5%, добавила она.

В следующем году индексация пенсионный выплат будет проводится два раза. С 1 февраля пенсии проиндексируют на 4,5%, а с 1 апреля — еще на 2,2%.

Двойная индексация ожидается и в 2026 году — с 1 февраля на 4% и с 1 апреля на 2,8%.

До Нового года действует переходный период, в рамках которого страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс. Потом пенсии будут повышаться в соответствии с фактическим уровнем инфляции за предыдущий год.

Cоциальные пенсии каждый год повышают с 1 апреля. В 2025 году они увеличатся на 9,5%, а в 2026 году — на 10,3%.

Ранее сообщалось о том, что пенсионеры в Нижнем Тагиле получают буклеты с логическими заданиями.