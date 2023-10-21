У экономики появился «иммунитет»: как санкции помогли стабилизировать рубль

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что резких скачков курса рубля не будет. Об этом он сказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Согласны ли экономисты с такой оптимистичной точкой зрения, мы выясняли с доцентом МГГЭУ Инной Литвиненко.

По мнению кандидата экономических наук, правительство РФ располагает определенным пакетом инструментов для того, чтобы уберечь рубль от падения.

«Как уже показала практика 2022 и 2023 годов, эти инструменты работают. В первую очередь, обязательная продажа определенной доли валютной выручки экспортерами. Второй инструмент, который также отлично показал себя, — это ставка рефинансирования Центробанка», — заметила Литвиненко в разговоре с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сейчас правительство Российской Федерации не прибегает ко второму инструменту и правильно делает, считает наша собеседница. Так у малого и среднего бизнеса появляется возможность развиваться, а населению проще брать ипотечные кредиты.

«Мы уже увидели снижение курсов евро и доллара и их относительную стабилизацию до 100 рублей. Очевидно, что резкого снижения не будет. Если к этому наметится тенденция, то тут же будет увеличен процент продажи валютной выручки. Либо используют запасной вариант: введут повышенную ставку рефинансирования», — пояснила экономист.

Все возможные варианты санкций в отношении России уже случились, и у экономики появился «иммунитет», продолжила Инна Леонтьевна. Наша страна настроила связи с новыми рынками и поставщиками. Появился отработанный вариант логистических цепей поставок, поэтому и значительных скачков не предполагается, подчеркнула Литвиненко.

Ранее вице-спикер Госдумы Кузнецова заявила, что программа «Жилье для молодой семьи» очень недофинансирована.