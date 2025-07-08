У Gloria Jeans второй раз за год сменился гендиректор

В компании Gloria Jeans вновь сменился руководитель. Александр Тарасов, проработавший в должности генерального директора всего полгода, покинул свой пост. Вместо него руководство взял на себя основатель компании Владимир Мельников, передает «Коммерсантъ».

По информации источников, интенсивность изменений связана с неудовлетворительными результатами управленческой команды, что отразилось на финансовых показателях компании. Так, в 2024 году выручка Gloria Jeans сократилась на 10%, а чистая прибыль упала на рекордные 74%.

Для стабилизации ситуации компания закрыла несколько производственных площадок в Ростовской области и остановила работу магазинов бренда для подростков Ready! Steady! Go из-за низких финансовых показателей.

Основанная Мельниковым в 1988 году Gloria Jeans к концу 2024 года активно открывала новые магазины в России, Белоруссии и Казахстане. Всего компания насчитывает более 700 торговых точек.

По данным «Ъ», сейчас руководство компании сосредоточено на расширении магазинов на международном рынке. В планах у Gloria Jeans — открытие офиса в Дубае.

Ранее сообщалось, что в Омской области расследуют дело против генерального директора сети аптек, которого подозревают в хищении крупной суммы денег.