В Омской области расследуют дело против гендиректора сети аптек

В Омской области задержали генерального директора сети аптек «Омское лекарство» Игоря Богдашина, сообщило РИА Новости со ссылкой на областную прокуратуру.

Богдашина обвиняют в хищении свыше 4 млн руб. из регионального бюджета. По информации следствия, гендиректор сети заключал договоры на поставки лекарственных средств с подконтрольными ему компаниями в период с ноября 2024 года по марта 2025 года, завышая стоимость медикаментов.

Впоследствии Богдашин реализовывал продажу препаратов для нуждающихся граждан в рамках исполнения государственного контракта регионального министерства здравоохранения.

В марте стало известно, что ведомство решило расторгнуть контракт с Богдашиным. Основной причиной такого решения могла стать нехватка медикаментов в аптеках его сети. Тогда руководитель планировал оспорить приказ омского минздрава в суде.

Как сообщили в Омской прокуратуре, гендиректора аптечной сети заключили под стражу. Задержанный отвергает свою причастность к преступлению.

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