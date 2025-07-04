В Омской области расследуют дело против гендиректора сети аптек
РИА Новости: гендиректора сети омских аптек арестовали за хищение 4 млн рублей
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В Омской области задержали генерального директора сети аптек «Омское лекарство» Игоря Богдашина, сообщило РИА Новости со ссылкой на областную прокуратуру.
Богдашина обвиняют в хищении свыше 4 млн руб. из регионального бюджета. По информации следствия, гендиректор сети заключал договоры на поставки лекарственных средств с подконтрольными ему компаниями в период с ноября 2024 года по марта 2025 года, завышая стоимость медикаментов.
Впоследствии Богдашин реализовывал продажу препаратов для нуждающихся граждан в рамках исполнения государственного контракта регионального министерства здравоохранения.
В марте стало известно, что ведомство решило расторгнуть контракт с Богдашиным. Основной причиной такого решения могла стать нехватка медикаментов в аптеках его сети. Тогда руководитель планировал оспорить приказ омского минздрава в суде.
Как сообщили в Омской прокуратуре, гендиректора аптечной сети заключили под стражу. Задержанный отвергает свою причастность к преступлению.
Ранее сообщалось, что заместитель руководителя Росгидромета Наталью Радькову обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.