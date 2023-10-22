У российских производителей презервативов возникли проблемы из-за разницы в размерах половых органов азиатов и россиян

Курьез попал в соцсети и уже стал достоянием общественности. Дело в том, что производители данной продукции для мужчин (марки BAYAN, Torex, «Гладиатор») делают презервативы из так называемого балыка, что до начала СВО закупался в Европе. После февраля 2022 года поставки прекратились и компании переориентировались на Китай и Малайзию. И это внесло свои определенные коррективы в то, что получалось на выходе с производства.

Проблема, собстсвенно, в размерах детородного органа азиатов. Ибо среднестатистический пенис у азиатов меньше, чем у европейцев, а, соответственно, россиян. Теперь балык в Азии приходится делать под заказ большего размера. Как итог: возросли сроки производства и увеличились цены.

Как признаются источники на рынке, пока старые цены на презервативы удается сдерживать. Однако из-за роста стоимости логистики и остальной амортизации они уже после Нового года подрастут на минимум 10-15%.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, стоит ли ожидать подорожания презервативов.