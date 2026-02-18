Убытки за ваш счет: Верховный суд РФ встал на сторону Альфа-банка в споре о «заморозке» платежей для СВО

Верховный суд РФ поставил точку в споре, который может стать фатальным для многих онлайн-ориентированных компаний. Экономколлегия признала, что банки не несут ответственности за убытки, возникшие у клиента из-за ограничения дистанционного доступа к счету. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Компания «Х-Дзор», поставлявшая товары для СВО, столкнулась с блокировкой платежа на 13,7 млн руб. Альфа-банк сослался на 115-ФЗ («антиотмывочный» закон) и ограничил онлайн-лимит, потребовав приносить документы в офис лично. Чтобы не сорвать поставку, фирма взяла дорогой заем, а затем потребовала у банка компенсировать 7,2 млн руб. процентов.

Суд встал на стороу банка, сославшись, что отсутствие офиса рядом или сотрудников для поездки с бумагами — личная проблема предпринимателя, а не вина банка, а также одтвердил актуальность методичек ЦБ 2007 года, согласно которым бумажный документооборот является полноценной альтернативой «цифре».

Юристы прогнозируют волну новых блокировок. Теперь банки защищены от исков об убытках, а бизнесу остается лишь один путь — оспаривать завышенные комиссии за обслуживание в отделениях. Свобода распоряжения деньгами теперь формально сохранена, даже если технически она парализована.

