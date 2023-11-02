«Участки скупаются целыми полями»: как мошенники пользуются льготной ипотекой на строительство домов

Уже несколько лет государство дает гражданам возможность построить жилой дом с помощью ипотечного кредита по очень выгодным процентным ставкам. Для этого разработаны специальные программы, а разница между рыночной ставкой и льготной субсидируется государством.

К сожалению, не все так радужно, как кажется на первый взгляд. Благодаря недобросовестным дельцам успешная реализация льготных программ поставлена под угрозу. Как мошенники пользуются пробелами в системе, и как это скажется на рынке ипотечного кредитования, нам рассказал кредитный консультант Александр Широков.

«Ряд банков дает возможность получить средства ипотечного кредита на строительство жилого дома единоразово на счет самого заемщика после подписания ипотечного договора. Этим-то и пользуются недобросовестные дельцы — они оказывают услуги по незаконному использованию и обналичиванию целевых ипотечных кредитов на строительство. За свою работу они берут вознаграждение до 30% от суммы кредита», — сообщил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Особую популярность, добавил собеседник, схема приобрела среди предпринимателей, которые ищут деньги на пополнение оборотных средств в свои бизнесы, а также инфобизнесменов для продажи своих обучающих курсов с помощью выгодных кредитов. Не брезгуют схемой и основатели финансовых пирамид для обмана простых людей и привлечения средств в них. Одну из таких пирамид недавно накрыли в городе Набережные Челны.

«Заемщику предлагают получить ипотечный кредит на строительство жилого дома, средства которого он будет тратить на свои личные цели или на цели своего бизнеса. Предприимчивые дельцы помогают найти поручителя по такому кредиту, а также приобрести земельный участок для «строительства» дома. Участки скупаются целыми полями, но домов на них никогда не будет построено. При необходимости изготавливают фальшивые документы о доходах и занятости заемщика для предоставления в банк», — объяснил Широков.

После раскрытия преступных схем, отметил кредитный консультант, банки в каждом заемщике потенциально видят мошенника. Уже сейчас вырос уровень отказов по ипотечным заявкам на строительство жилых домов. Увеличиваются и сроки рассмотрения заявок на ипотеку, так как банки углубленно проверяют заемщиков и поручителей по сделкам.

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