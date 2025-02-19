Ученые выяснили, каким образом можно спасти какао от исчезновения

Продолжающееся изменение климата и исчезновение биоразнообразия создают серьезные риски для будущих мировых поставок шоколада. По мнению исследователей, внедрение устойчивых методов ведения сельского хозяйства способно не только сохранить текущие объемы производства какао, в также и нарастить его, обеспечивая при этом защиту окружающей среды. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Уточняется, что от какао зависят доходы до шести миллионов мелких фермеров, которые проживают в тропических регионах. Данная культура составляет основу мировой шоколадной индустрии, оцениваемой в более чем 100 млрд долларов каждый год. Тем не менее растущий спрос на какао и стремление фермеров нарастить объемы производства привели к масштабной вырубке лесов и интенсификации сельскохозяйственных практик, что оказывает негативное влияние на биоразнообразии и устойчивости экосистем.

В ходе совместного исследования британских, бразильских, немецких и китайских ученых было предложено внедрение практических мер по управлению фермерскими хозяйствами, которые помогут не только защитить урожай от негативного воздействия климата, а также и повысить его устойчивость и объем без необходимости дальнейшего расширения плантаций. Это прежде всего сохранение прикорневой растительности и органического вещества почвы, создание умеренной тени на плантациях и снижение применения химических удобрений и пестицидов.

Подчеркивается, что использование устойчивых методов может значительно повысить урожайность какао без необходимости расширения площади под плантации. В целом опыление значимо как ключевой фактор, который может объединить экологическую устойчивость и эффективность сельскохозяйственных систем.

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