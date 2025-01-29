Россиянам назвали самый полезный и самый вредный шоколад

Преподаватель кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий РОСБИОТЕХа Инга Беляева рассказал URA.RU о самых вредных и полезных видах шоколада.

Наиболее полезным шоколад, по словам эксперта, является обладающий большим количеством какао-продуктов. К ним относится темное горькое лакомство. Оно способно выводить кортизол и катехоламины — гормоны стресса. Также он стимулирует мыслительный процесс, усиливает кровоток, помогает поднять настроение и улучшить концентрации, а также положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

«Особую роль играют антиоксиданты из какао, которые усиливают иммунитет и обеспечивают наибольшую пользу для здоровья при употреблении горького шоколада», — заявила Беляева.

Самым вредным шоколадом оказался белый. В нем меньше всего ингредиентов и какао-продуктов, а также множество химических добавок.

Специалист отметила, что показателями качества шоколада является его хруст при разломе и тяние во рту. Главное хранить в одной температуре без перепадов: от 15 до 22 градусов и при влажности не более 65%.

Ранее сообщалось, что США втрое увеличили импорт шоколада из России.