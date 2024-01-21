Учет финансов и дополнительный заработок: выяснилось, как научить ребенка копить

Обучение ребенка финансовой грамоте — важная задача, и начать ее решение можно с накоплений на небольшие цели, считает экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Маргарита Наследникова.

По ее словам, приучать малыша откладывать деньги можно только после того, как родители сами в совершенстве освоили этот навык.

«Ребенку нужно поставить цель и определить сумму, которую стоит на нее накопить. Важно, чтобы эта цель не казалась для него недостижимой. В идеале накопления не должны растягиваться более чем на три-шесть месяцев», — отметила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если сумма слишком большая, добавила Наследникова, можно помочь ребенку заработать, давая задания и посильную работу.

«Важный момент при накоплении — учет финансов и контроль за их движением. Объясните ребенку как его организовать, чтобы было наглядно видно, как и за что они поступают к нему и как расходуются, и как это влияет на скорость достижения его цели. Этот процесс можно визуализировать, купив ему ежедневник для записей или установив приложение по контролю расходов и доходов», — пояснила экономист.

Также она уточнила, что когда цель будет достигнута, это событие необходимо сделать крайне значимым, дав ребенку почувствовать себя победителем. И конечно же, подчеркнула собеседница, ни в коем случае не следует обесценивать его цели и пытаться подменить их своими — это перебьет весь интерес.

Ранее был назван максимальный срок накопления на автомобиль.