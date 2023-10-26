«Удовольствие не из дешевых»: выяснилось, сколько придется отдать за настоящую красную икру

В российских магазинах нашли почти 200 тонн красной икры неустановленного происхождения. Такой информацией делятся «Известия» со ссылкой на Россельхознадзор.

Продукция обнаружена в том числе и в крупных сетевых магазинах вроде «Ленты», «О’кей», «Перекрестка» и «ВкусВилла». Эта проблема приобретает особенную актуальность на фоне приближающихся новогодних праздников, ведь почти ни одно застолье не обходится без красной икры.

Как рассказала экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Зацаринная, на сомнительное качество данного деликатеса может указать его цена.

«На российских столах, в основном, встречается продукт, извлеченный из дальневосточных лососевых видов рыбы. Средняя стоимость икры за 500 граммов начинается от 3,8 тыс. рублей. Из «проверенных рук» купить желанной икорки можно и за 3 тыс. рублей. Удовольствие не из дешевых», — рассказала экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Впрочем, по словам эксперта, таким цифрам есть вполне логичное обоснование.

«Даже на Камчатке, например, цена на продукт той же массы стартует от 2,9 тыс. рублей. А ведь есть еще логистические расходы. Но, даже несмотря на «кусачие» цены, икра встречается практически на каждом втором новогоднем столе в России», — добавила Зацаринная.

Ранее мы сообщали о том, что Роскачество проведет проверки кукол Барби и красной икры.