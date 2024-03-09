Силы ПВО уничтожили почти 50 дронов ВСУ над регионами России

Четыре региона России подверглись нападению со стороны ВС Украины. На области массово выслали дроны, но средства ПВО отразили все атаки. Предварительный отчет опубликовало Министерство обороны РФ.

Согласно отчету оборонного ведомства за ночь 9 марта, военные РФ перехватили и уничтожили дрон над Белгородской областью. В Курской и Волгоградской областях сбили 2 и 3 беспилотника соответственно. Больше всего могло достаться Ростовской области: там пресекли попытку атаки 41 дрона ВСУ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 47 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Украинская армия устраивает атаки на приграничные районы с 2022 года. Чаще всего средств ПВО оперативно сбивают дроны, но при массированной атаке это сделать труднее всего. Иногда ВСУ удается нанести вред российским жителям и построениям. Известно, что в последней атаке 9 марта пострадал один человек из МЧС. Спасатель проводил операцию по устранению последствий нападения, но получил травмы.