В порядке реакции на русофобский курс администрации Джо Байдена и «ковровые санкции» в отношении россиян закрывается въезд в РФ на постоянной основе для 92 граждан США, говорится в заявлении МИД России.

В стоп-лист включены сотрудники Wall Street Journal, New-York Times и Washington Post, представители силовых ведомств, руководители компаний ВПК и финансовых институтов.

В МИД РФ назвали это решение напоминанием властям США о неотвратимости наказания за враждебные действия и пообещали расширять список «закрытников» за счет тех, кто непосредственно вовлечен в антироссийскую деятельность.

Ранее экономист Максим Чирков рассказал, как грамотная политика России способствует экономическому росту страны вопреки западным санкциям.