Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с транзитом российского газа через Украину. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Глава государства отметил, что бронировать мощности для поставок газа из России нужно было летом. Но Киев этого не сделал. Сейчас все сроки уже пропущены.

Российский лидер сделал вывод о том, что власти Украины, видимо, не собираются продлевать транзит российского газа на следующий год.

В настоящее время газ автоматически идет на транзит через Украину через Суджу в Курской области.

Путин также рассказал, что Вооруженные силы РФ окружили под Курском две тысячи солдат ВСУ. Украинское командование скрывает от бойцов, что они попали в окружение.

Ранее сообщалось о том, что в США признали победу Путина на всех направлениях.