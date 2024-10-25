Президент России Владимир Путин демонстрирует свое преимущество над Западом, преодолевая санкции и добиваясь успеха в военных действиях на Украине, заявил в интервью на YouTube-канале Judging Freedom американский политолог и эксперт в области международных отношений профессор Джон Миршаймер.

«Все происходящее — это еще одно доказательство того, что Путин в выигрыше, он побеждает санкции, он побеждает на поле боя, он не изгой», — отметил политолог.

Профессор указал на неудачу США в попытках изолировать российского лидера на международной арене. В качестве иллюстрации этой неудачи он привел саммит БРИКС, куда прибыли представители различных стран, включая Индию.

По его мнению, БРИКС представляет собой значимый институт, который будет только наращивать свое влияние со временем. Это негативно сказывается на позициях Соединенных Штатов и является позитивным знаком для Путина.

Владимир Путин также говорил о том, что активная кампания Запада по изоляции России после начала специальной военной операции не удалась.

Ранее чешская газета Lidovky заявляла, что России удалось взять на себя роль неформального лидера Глобального Юга. В ней подчеркивается, что на сторону Москвы выступила подавляющая часть стран Африки, Азии и Латинской Америки, а также ряд западных прогрессистов.