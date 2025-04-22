Украина признала покупку российского газа

На Украине официально признали, что Киев продолжает покупать российский газ. О том, что ресурс из РФ оказывается на украинской территории, сообщил первый заместитель главы энергетического комитета Верховной рады Алексей Кучеренко. Его слова приводит РЕН ТВ.

Он отметил, что единым газовым рынком является Европа, в которой действует принцип замещения. Кучеренко подчеркнул, что с точностью нельзя установить, газ какой именно страны поступает на Украину — фактически, он может поступать из разных государств, в том числе и из России.

«Я, к сожалению, могу вас разочаровать: мы, может, и российский газ покупаем. Даже не может быть, а точно покупаем и российский газ, который через „Турецкий поток“ идет в Сербию, в Венгрию», — подчеркнул он, назвав сложившуюся ситуацию проблемой.

Заявления украинского политика совпадают с недавними высказываниями немецкого политика Марио Фогта, который 5 апреля заявил о возможности возобновления поставок российского газа в Германию.

Издание Der Spiegel накануне также сообщило о том, что в Европейском союзе (ЕС) активно обсуждаются варианты увеличения импорта газа из России. Эта ситуация в издании описана как «энергетическая ловушка».

Ранее «Нафтогаз Украины» сообщил о начале к подготовке к следующему отопительному сезону.