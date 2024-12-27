Украина получила от США первую партию СПГ в 100 млн кубов
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В пятницу украинский энергетический холдинг ДТЭК сообщил, что Соединенные Штаты Америки поставили первую партию сжиженного природного газа на Украину. Объём груза составил 100 млн кубометров.
Сообщается, что это первый груз из серии подобных поставок из Соединённых Штатов Америки. Он прибыл всего за несколько дней до того, как Украина выполнила условия договора о транзите российского газа в Европейский союз через свою территорию, как указано в сообщении на сайте энергетического холдинга.
«ДТЭК, крупнейшая частная энергетическая компания Украины, сегодня получила свой первый груз сжиженного природного газа (СПГ) из США после того, как судно с СПГ пришвартовалось в Греции. Груз, состоящий примерно из 100 миллионов кубометров газа, или 1 тераватт-часа энергии, на борту судна Gaslog Savannah прибыл на СПГ-терминал Ревитуса в пятницу утром», —
Напомним, в 2019 году Газпромом был заключен контракт с Киевом о транзите российского газа в европейские страны через украинскую территорию сроком на пять лет. Действие этого соглашения заканчивается в конце 2024 года. Украина неоднократно заявляла о том, что не намерен продлевать его.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в 8:00 по московскому времени 1 января 2025 года Украина планирует прекратить транзит газа из России в Европу.