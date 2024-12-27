Украина получила от США первую партию СПГ в 100 млн кубов

Сообщается, что это первый груз из серии подобных поставок из Соединённых Штатов Америки. Он прибыл всего за несколько дней до того, как Украина выполнила условия договора о транзите российского газа в Европейский союз через свою территорию, как указано в сообщении на сайте энергетического холдинга.

«ДТЭК, крупнейшая частная энергетическая компания Украины, сегодня получила свой первый груз сжиженного природного газа (СПГ) из США после того, как судно с СПГ пришвартовалось в Греции. Груз, состоящий примерно из 100 миллионов кубометров газа, или 1 тераватт-часа энергии, на борту судна Gaslog Savannah прибыл на СПГ-терминал Ревитуса в пятницу утром», —

Напомним, в 2019 году Газпромом был заключен контракт с Киевом о транзите российского газа в европейские страны через украинскую территорию сроком на пять лет. Действие этого соглашения заканчивается в конце 2024 года. Украина неоднократно заявляла о том, что не намерен продлевать его.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в 8:00 по московскому времени 1 января 2025 года Украина планирует прекратить транзит газа из России в Европу.