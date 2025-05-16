Издание Financial Times, ссылаясь на правительственные отчеты, судебные протоколы и разговоры с должностными лицами, сообщило , что Украина понесла убытки в размере сотен миллионов долларов из-за приобретения вооружений у недобросовестных поставщиков и дилеров.

Издание подчеркивает, что в ряде ситуаций Киев осуществлял предоплату значительных сумм малоизвестным фирмам за боеприпасы, которые так и не были доставлены. По словам представителей власти, в иных случаях вооружение, приобретенное по искусственно завышенным ценам в связи с резким увеличением глобального спроса, прибывало в нерабочем состоянии.

На сегодняшний день Украина перевела $770 млн в качестве авансовых платежей иностранным посредникам в торговле оружием за вооружение и боеприпасы, которые не были поставлены.

В то же время отдельные компании, занимающиеся торговлей оружием, утверждают, что стали жертвами коррупционных схем с участием украинских чиновников и государственных агентов по продаже оружия, что может прояснить судьбу части исчезнувших миллионов.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Германия объединятся для разработки высокоточного дальнобойного оружия.