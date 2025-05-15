Великобритания и Германия объединятся для разработки высокоточного дальнобойного оружия

Великобритания и Германия намерены приложить совместные усилия для создания высокоточного оружия с дальностью более 2 тыс. км, пишет агентство Reuters.

Отмечается, что этот амбициозный проект является частью оборонного пакта 2024 года, подчеркивающего необходимость усиления обороны Европы.

Как отмечает источник, министр обороны Великобритании Джон Хили и его немецкий коллега Борис Писториус планируют представить детали проекта на предстоящей встрече в Берлине. Сроки реализации и финансовые параметры этой инициативы пока не раскрываются.

Кроме того, как пишет агентство, в рамках стратегического партнерства обсуждаются не только разработка нового дальнобойного оружия, но и возможные совместные закупки торпед для морских патрульных и разведывательных судов, а также приобретение Германией британских военных мостов.

Ранее бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил, почему президент Франции Эммануэль Макрон отказался поставлять Украине больше оружия.