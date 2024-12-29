Украина пожаловалась ЕС на Словакию из-за ее угрозы прекратить поставки электроэнергии

Министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился в ряд европейских энергоструктур в связи с возможным прекращением поставок электричества со стороны Словакии. Он также рассказал об этом в телеграм-канале своего ведомства.

По утверждению Галущенко, он отправил обращения к энергокомиссару Евросоюза, в Европейское энергетическое сообщество, а также в Европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии. В этих письмах он пожаловался на слова Фицо, премьер-министра Словакии, который пообещал прекратить подачи электроэнергии на Украину, если та перестанет вести транзит газа из РФ.

«Относительно заявлений руководства Словакии о намерении остановить поставки электроэнергии на Украину — такое решение будет грубым нарушением европейских регуляций», — указал он.

Министр добавил к этому, что если Словакия пойдет на такой шаг, то другие страны ЕС возместят Украине недополученную электроэнергию, нарастив соответствующие мощности.

Ранее украинский президент Зеленский признался, что пытался подкупить Фицо. По его словам, предложенные Словакии деньги не были взяткой, они становились компенсацией за прекращение транзита газа из РФ через территорию Украины.