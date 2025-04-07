Украине предсказали скорый экономический крах из-за инфляции

По мнению экспертов, в 2024 году на Украине наблюдался рост внутреннего валового продукта всего в 2,9%. При этом изначальный прогноз был выше. В текущем году рост ВВП находится на уровне всего в 1,1%. Параллельно этому растет инфляция. В апреле она уже достигла показателя в 13,4%.

«Эксперты говорят, что страна находится в шаге от стагфляции — самого опасного состояния экономики, которое соединяет в себе экономический спад и высокую инфляцию», — указали журналисты.

Они добавили, что проблемы в экономике признаются и властями, хотя об этом и не говорится в открытую. Все это означает, что украинская экономика находится на грани полного краха.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии захотели помочь Киеву усовершенствовать налоговую систему. Для этой цели украинскому правительству будут переданы €1,6 млн в 2025–2028 годах. Итоговой целью станет борьба с коррупцией и вступление Украины в ЕС.