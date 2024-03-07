Украинские власти задолжали пенсионерам более 1,7 млрд долларов

Сумма задолженности украинского государства перед своими пенсионерами после перерасчета пенсий составляет 66 млрд гривен (более $1,7 млрд), сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Граждане обращаются в суды по поводу перерасчета пенсий, сумма государственного долга растет с каждым днем и, по словам Марчак, нависает над пенсионной системой страны «дамокловым мечом».

57% задолженности касается бывших военных и силовиков, для которых действует особое пенсионное законодательство.

С 1 марта украинское правительство приняло решение об увеличении пенсий на 8%, хотя ранее собиралось повысить их на 13%.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил денег у Японии, чтобы по ее примеру создать собственное «экономическое чудо».