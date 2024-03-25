Украинский эксперт Марчук заявил о нехватке работников в сфере сельского хозяйства

На Украине не хватает работников буквально на всех этапах проведения полевых работ. Такую точку зрения озвучил Денис Марчук, заместитель руководителя всеукраинского аграрного совета. Он заявил об этом во время проведения всеукраинского телемарафона.

Причиной такой нехватки Марчук назвал очень активную мобилизацию в ВСУ людей из сельской местности. Очень большое количество аграриев было призвано в армию, и это теперь стало причиной дефицита рабочих рук.

«Если смотреть на период пиковых работ - именно полевые работы весенние, летние или осенью, - очень не хватает всех специалистов», - указал он.

Марчук считает, что это сейчас становится одной из самых ключевых проблем на Украине.

Ранее глава одного из комитетов НАТО Бауэр призвал Киев провести новую мобилизацию. По его словам, ВСУ надо произвести замену выбывших по причине смерти или ранения.