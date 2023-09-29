Улиточная ферма в Солнечногорске планирует увеличить объемы продукции для экспорта

Ферма по выращиванию виноградных улиток премиального качества в Солнечногорске начала подготовку к зиме. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Для виноградных улиток зимний сезон начинается при понижении температуры воздуха до плюс десяти градусов, рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов. По его словам, порядка 500 тысяч особей останутся зимовать на фермерском участке. Моллюсков поместят на глубину почти до сорока сантиметров.

«Другая часть — 150 тысяч (виноградных улиток. — прим. ред.) — будет помещена в холодильник для дальнейшей переработки и реализации в зимний и весенний период», — уточнил Филимонов.

Отмечается, что в природе виноградные улитки перед зимой закапываются в землю и на несколько месяцев впадают в спячку. На ферме часть особей поместят в пластмассовые сетчатые ящики, которые уберут в холодильник. Там моллюски будут спать в условиях искусственной зимы. По мере необходимости их будут кормить специальным сбалансированным кормом из десяти ингредиентов, чтобы улитки могли восстановиться после сна. Только после этого особи отправляются на кухню для переработки.

Ферма в Солнечногорске производит свыше десяти тонн улиток в год. Их в том числе поставляют в рестораны Подмосковья и Москвы. Хозяйство планирует увеличить объемы производства, чтобы отправлять свою продукцию на экспорт.

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