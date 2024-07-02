Причисление РФ Всемирным банкам к числу государств с высоким валовым доходом среди населения указывает на неэффективность санкций коллективного Запада. Соответствующее мнение выразил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своих официальных социальных сетях .

До этого Всемирный банк причислил РФ к категории стран с высоким доходом населения, оценив их в более чем $14 000 на россиянина. В прошлом году данный показатель вырос более чем на $1400, сообщили в организации.

В посте дипломат указал на то, что данное изменение классификации России со стороны Всемирного банка указывает на провал планов коллективного Запада навредить России при помощи своих санкций, оказавшихся неэффективными.

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