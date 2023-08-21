Уровень безработицы в Подмосковье достиг рекордно низких показателей за последние десять лет

Уровень безработицы в Подмосковье сократился до минимального значения за последние десять лет. Данный показатель сейчас составляет 0,3 процента, рассказала министр социального развития региона Людмила Болатаева. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

«Количество официально зарегистрированных безработных (сейчас в Подмосковье. — прим. ред.) составляет двенадцать тысяч человек», — сообщила министр.

В областном Минсоцравития напомнили, что в регионе реализуется комплекс дополнительных мер, которые направлены на обеспечение занятости граждан. Так, например, безработные могут пойти на общественные работы с материальной поддержкой до трех тысяч рублей, а начинающие предприниматели могут получить поддержку в размере 153 тысяч рублей. Кроме того, в Подмосковье действует программа бесплатного переобучения.

Вакансии и услуги центра занятости доступны на портале «Работа в России», где сейчас размещено свыше 73 тысяч предложений для соискателей, уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что Московская область является лидером в стране по числу ОЭЗ.