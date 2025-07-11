Ушедший из России немецкий автоконцерн решил закрыть свой завод в Китае

Легендарный немецкий автомобильный концерн Volkswagen объявил о полном прекращении производства своих авто на совместном с китайским партнером SAIC предприятии в Нанкине. Об этом сообщило издание Handelsblatt со ссылкой на источники.

Это решение стало первым случаем в почти полувековой истории немецкого автогиганта, когда он вынужден закрыть площадку в Китае из-за резкого обострения конкуренции и падения спроса.

Открытый еще в 2008 году завод мог выпускать до 360 тыс. автомобилей в год и специализировался в последние годы на седанах Passat и Skoda Superb. Однако уже в прошлом году объемы производства начали сокращаться — модели традиционных двигателей все меньше интересуют местных покупателей, переключающихся на электромобили местных брендов, таких, например, как BYD, Geely и NIO.

Финансовые результаты концерна в Китае за первые девять месяцев 2024 года доказали, что продажи в республике упали на 10,1%, прибыль до уплаты налогов сократилась на 29%, а чистая выручка рухнула на 31%. Все основные подразделения Volkswagen в Китае продемонстрировали отрицательную динамику — впервые за долгие годы немецкий бренд оказался в аутсайдерах рынка.

В ответ на кризис руководство VW задумало реализовать масштабную программу оптимизации — в течение двух следующих лет концерн намерен сократить операционные расходы на 17 млрд евро, при этом численность сотрудников может сократиться на треть. Параллельно рассматривается возможность закрытия других убыточных заводов как в Китае, так и в Европе.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье запустят завод по производству звукового оборудования.