Завод по производству звукового оборудования появится в Подмосковье
В Краснозаводске запустят производство звукового оборудования
Фото: [freepik.com]
В Подмосковье будет построено новое предприятие по производству звукового оборудования. Подробнее о проекте рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Так, компания «ЛОММАРТ ИНТЕГРАЦИЯ» получила разрешение на возведение производственно-складского здания, которое станет частью завода в Краснозаводске.
В реализацию проекта вложат свыше 260 млн руб. На объекте появится более 30 рабочих мест. Запустить производство планируется в 2027 году.
На заводе будут производить акустические системы, усилители, студийное и сценическое оборудование — более 12 тыс. единиц в год.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по запуску производства авиационных компонентов.