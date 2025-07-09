Завод по производству звукового оборудования появится в Подмосковье

В Подмосковье будет построено новое предприятие по производству звукового оборудования. Подробнее о проекте рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, компания «ЛОММАРТ ИНТЕГРАЦИЯ» получила разрешение на возведение производственно-складского здания, которое станет частью завода в Краснозаводске.

В реализацию проекта вложат свыше 260 млн руб. На объекте появится более 30 рабочих мест. Запустить производство планируется в 2027 году.

На заводе будут производить акустические системы, усилители, студийное и сценическое оборудование — более 12 тыс. единиц в год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по запуску производства авиационных компонентов.