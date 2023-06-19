Услугу по предоставлению земли для строительства автодорог перевели в «цифру» в Подмосковье

Подать заявление на предоставление земли для строительства или реконструкции автомобильных дорог, объектов инфраструктуры, транспортно-пересадочных узлов в Подмосковье теперь можно в электронном виде, передает пресс-служба Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Теперь застройщику следует подписать электронно-цифровой подписью договор безвозмездного пользования на региональном портале госуслуг. После чего, тот будет автоматически направлен на регистрацию в Росреестр. Подчеркнем, что благодаря нововведению срок предоставления услуги сократился до 14 календарных дней. Данная услуга предоставляется бесплатно.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье начнут работать два новых сервиса, предназначенные для развития экспортного потенциала.