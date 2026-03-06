Утильсбор для российских авто в Казахстане может вырасти в 40 раз

Казахстан готовит «сюрприз» для российского автопрома — Министерство экологии и природных ресурсов республики опубликовало проект приказа, который может радикально изменить условия ввоза машин из России и Белоруссии, сообщил портал Autonews.ru. Если документ вступит в силу, утилизационный сбор для легковых автомобилей из этих стран вырастет в десятки раз.

Сейчас при ввозе машины из РФ или РБ казахстанский покупатель платит около 757 тыс. тенге (примерно 117 тыс. рублей). После изменений эта сумма может подскочить до 4,6 млн рублей в пересчете на наши деньги — для авто с двигателем объемом от одного до двух литров. При этом для машин из других стран коэффициент останется прежним.

Для «АвтоВАЗа» это чувствительный удар. Казахстан — один из ключевых рынков сбыта Lada. В 2025 году продажи марки там взлетели на 162% по сравнению с 2024-м и достигли 2,8 тыс. автомобилей. В январе 2026-го Lada поднялась на 11-е место в рейтинге, реализовав 184 машины.

Сильнее всего новый сбор ударит по бестселлерам — Granta, Vesta и Largus SW. С учетом утильсбора их итоговая цена может составить порядка пяти-шести миллионов тенге. При таком раскладе российские машины потеряют ценовое преимущество перед конкурентами. А выбор бюджетных альтернатив на казахстанском рынке сегодня широк. Если проект примут, спрос на Lada в республике может рухнуть.

