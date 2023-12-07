«Увеличит стоимость жизни населения»: экономист не оценила новую идею ВТБ

В сравнении с регуляторами мировых стран, решения ЦБ РФ по ключевой ставке непредсказуемы, что создает проблемы как для заемщиков, так и для банков, рассказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в беседе с РБК .

По его словам, бороться с этим можно путем увеличения срока достижения цели по инфляции в 4% годовых. Сейчас Банк России планирует прийти к такому уровню в 2024 году.

Однако, по словам экономиста, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Натальи Продановой, такой шаг приведет к тому, что уровень инфляции будет снижаться более медленно, чем при коротком сроке достижения цели.

«Достижение текущей цели ЦБ РФ в 4% в 2024 году будет растянуто по времени на более поздние срок, и как результат — достаточно высокий уровень инфляции на протяжении как минимум 2024 года. Отсюда увеличение стоимости жизни населения, снижение их покупательской способности», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В конечном счете, подытожила экономист, увеличение срока достижения целевого уровня инфляции скажется и на снижении доверия к экономике и национальной валюте, что в свою очередь может привести к увеличению инфляционных ожиданий и дальнейшему росту цен.

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