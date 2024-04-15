Уже более 18 тысяч МСП зарегистрировали в Подмосковье с начала этого года

В Подмосковье растет число субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, только с начала текущего года количество компаний выросло более чем на восемнадцать тысяч. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева подчеркнула, что на данный момент в регионе работают свыше 452 тысяч компаний сектора малого и среднего предпринимательства.

Напоминаем, что в целях поддержки предпринимателей в регионе создан Московский областной фонд микрофинансирования, где бизнесу доступно более десяти программ льготного кредитования. В зависимости от программы размер займа может составить до пяти миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.