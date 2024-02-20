Уже более 70 кредитных договоров заключено в Подмосковье по программе «Промышленная ипотека»

Объем кредитов по промышленной ипотеке в Подмосковье превысил уже одиннадцать миллиардов рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева подчеркнула, что промипотека является эффективным инструментом, позволяющим не только приобрести готовую производственную площадку, но и построить новую.

Так, например, одним из получателем промышленной ипотеки стала компания «Полимерные технологии» из подмосковного Подольск. Средства в размере четырнадцати миллионов рублей идут на приобретение промышленного здания для развития производства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.