Уже более 750 миллиардов рублей инвестиций привлечено на инфраструктурные площадки Подмосковья

Общий объем средств, привлеченных на инфраструктурные площадки региона, превысил семьсот пятьдесят миллиардов рублей. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На сегодняшний день в регионе работает более 90 индустриальных площадок для развития предприятий, а фактический объем инвестиций, которые уже вложены предприятиями составляет более 750 млрд рублей, а общий объем заявленных инвестиций — почти 1 триллион рублей.

Зиновьева подчеркнула, что приведенные цифры — лишь промежуточный итог, поскольку инвестиционный блок подмосковного правительства постоянно работает над привлечением новых резидентов на действующие инфраструктурные площадки. Кроме того, идет работа и над развитием самой инфраструктуры. Так, в этом году на территории региона планируется открыть новые государственные индустриальные парки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье начался прием заявок на получение грантов для развития семейных ферм.